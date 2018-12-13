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  • 13.12.2018 11:45

sonuçları açıklandı: Büyük ikramiyede 5. devir! 12 Aralık Sayısal Loto çekiliş detayları

sonuçları açıklandı. Çekiliş öncesi yapılan açıklamaya göre, bir önceki çekilişten bu çekilişe 5 milyon 536 bin 351 lira devretti. Bu çekilişte ise büyük ikramiye tutarı 6 milyon 757 bin olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto'da çıkan numaralar neler? İşte 12 Aralık ...

Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan oyunun 1174. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti ve böylelikle 5. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 12 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 ARALIK 2018)

12 Aralık Sayısal Loto sonucu: 25 - 33 - 36 - 45 - 47 - 48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.

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