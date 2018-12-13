Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan oyunun 1174. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş olarak belirlendi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti ve böylelikle 5. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 12 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 ARALIK 2018)

12 Aralık Sayısal Loto sonucu: 25 - 33 - 36 - 45 - 47 - 48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.