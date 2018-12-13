Şans Topu'nda 913. hafta heyecanı yaşandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nun bu haftaki oyununda kuponlar alındı ve çekiliş detayları araştırlmaya başlandı. Milli Piyango'nun saat 21.15'te yaptığı çekilişin sonuçlarının açıklanmasının ardından ikramiye bilgileri de belli oldu. Buna göre, 5+1 bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşmiş oldu. İşte 12 Aralık Şans Topu çekiliş bilgileri...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (12 ARALIK 2018)

Şans Topu sonucu: 01 - 02 - 08 - 22 - 27 + 14

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 91 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 158 kişi 419 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 264 kişi 38 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 641 kişi 23 lira 80'er kuruş, 3 bilen 69 bin 584 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 42 bin 340 kişi 7 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 143 bin 983 kişi 4 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 544 bin 405 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 878 bin 937 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 287 lira 66 kuruş aktarıldı.