KOÇ: Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız.

Aklınız çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Bugün bilinçaltı motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket emekten hoşlanmıyorsunuz. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız bir gün.