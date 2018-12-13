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  • 13.12.2018 09:37

2018 Perşembe

Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız.

Aklınız çok karışık. Düşünceleriniz dağınık seyrediyor. Yapmak istedikleriniz ve planlarınız için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Bugün bilinçaltı motivasyonunuz oldukça belirgin ve yönlendirici seyrediyor. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket emekten hoşlanmıyorsunuz. Yönlendirilmekten hoşlanmadığınız bir gün.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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