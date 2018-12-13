Dr. Zeytinyağı

Sağlıklı atan bir kalp, sağlıklı bir ömür anlamına geliyor. Diyetisyen Dilek Çiçek, kalp damar hastalıklarından korunmanın ipuçlarını TAKVİM için açıklıyor. Güçlü bir kalp için dünyada kabul edilen en doğru beslenme şekli olan Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyor. "Haftada bir iki kez balık, tavuk, yumurta önerilmektedir. Bu tip beslenmede kırmızı ete ayda bir iki kez yer verilmektedir. Yemeklerde zeytinyağı kullanımı tercih edilmelidir" bilgisini veriyor.
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