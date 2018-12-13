Bebeği ile aynı tabutta

geçen yıl hayatını CemÖzkan Bolat (30) ile birleştirdi.Mutlu bir evliliğe imza atanElif'in çocuk sahibi olmak istedi.Doktorlar, kalbinde rahatsızlıkolan genç kadına, hamileliğinçok büyük risk taşıdığını söyledi.Ama o dinlemedi. Hamilekaldı. Ama 5'inci ayda, sıkıntıyaşamaya başladı. Hastaneyekaldırıldı, bebeği alındı. Fakatkendi de kurtarılamadı. Her ikisiaynı tabut içinde uğurlandı.