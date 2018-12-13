Bebeği ile aynı tabutta

Mersin'de Elif Ekici Bolat, geçen yıl hayatını Cem Özkan Bolat (30) ile birleştirdi. Mutlu bir evliliğe imza atan Elif'in çocuk sahibi olmak istedi. Doktorlar, kalbinde rahatsızlık olan genç kadına, hamileliğin çok büyük risk taşıdığını söyledi. Ama o dinlemedi. Hamile kaldı. Ama 5'inci ayda, sıkıntı yaşamaya başladı. Hastaneye kaldırıldı, bebeği alındı. Fakat kendi de kurtarılamadı. Her ikisi aynı tabut içinde uğurlandı.
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