Hadi ipucu sorusu içi bekleyiş sona erdi. Haftaiçi 12.30 ve 20.30'da haftasonu ise 20.30'da yapılan Hadi canlı bilgi yarışmasının bugünkü yarışmasında ödül 10 bin TL olacak. Hadi'nin yaptığı açıklamada, "Yabancı dillere aşina hadiciler burada mı? Bu haftaki ipucumuz en yoğun konuşulan ikinci dilin İspanyolca olduğu bir ülkeyle alakalı. ABD'nin resmi dili nedir? Ya da sizce var mıdır?" denildi. İşte 12 Aralık Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (12 ARALIK 2018 20.30)

Soru: ABD'nin resmi dili nedir? Amerika'nın resmi dili var mı?

Cevap: ABD'nin resmi dili yokur. En çok kullanılan dili "İngilizce"dir, ikinci en çok kullanılan dili ise "İspanyolca"dır.

ABD HAKKINDA

Amerika Birleşik Devletleri, 50 eyalet ve 1 federal bölgeden oluşan bir anayasal cumhuriyettir.

Amerika Kıtası'nın 1942'de Avrupalılar tarafından keşfedilmesinin ardından Avrupalılar, çeşitli ülkelerden göçmenler alarak ABD'de koloniler kurdular ve kurulan 13 koloni Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.

1756-1763 yılında İngiltere'nin Avusturya-Fransa-Rusya birleşimiyle yaptıkları Yedi Yıl Savaşları, İngiliz ekonomisini kritik bir seviyeye getirmişti ve bu krizi çözmek için İngiltere kolonilerden fazla vergi almaya ve çay ihracatına ek vergiler getirmeye başladı.

Vergilere karşı tepki duyan koloniler bağımsızlık savaşını başlattılar ve savaşın başlarında George Washington ve Thomas Jefferson tarafından yazılan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi yayınlandı. Ardından 4 Temmuz günü ABD'nin bağımsızlık günü olarak kayıtlara geçti.

6 yıl boyunca devam eden savaşların sonunda George Washington'un emrindeki güçler, İngiltere'nin geri çekilmesini sağlamış ve 1783'te Paris Antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığı kabul edilmiştir.

Bağımsız 13 koloni de içişlerinde serbest eyaletlerin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ni 1787'de kurdular. 1789 yılında da anayasanın onaylanması ile birlikte yeni bir ulus ve Amerikan kimliği doğdu.

ABD'nin resmi konuştuğu bir devlet dili yoktur. Ülke genelinde en çok Amerikan İngilizcesi konuşulmaktadır. 2015 yılındaki verilere göre 5 yaşın üzerindeki 230 milyon kişi sadece İngilizce konuşmaktadır.

ABD Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir ve günümüzde ABD başkanı Donald Trump'tır. ABD'nin başkenti Washington'tur.