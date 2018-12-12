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  • 12.12.2018 11:13

13 Aralık aktüel ürünler kataloğu: Oto aksesuarları, teknoloji, ev ürünleri, gıda ürünleri fiyat listesi

'de Perşembe günü indirimleri başlıyor. 13 Aralık itibarıyla satışa çıkacak ürünler arasında birçok ürün yer alırken en dikkat çeken ise teknoloji ürünleri... Bunların arasında iki adet farklı televizyonun yanı sıra Honor 9 Lite cep telefonu ön planda. Öte yandan gıda ürünlerinde indirim fırsatı sunan A101, ev araçlarına da yer verdi. İşte A101 13 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu...

A101de Perşembe indirimleri başlıyor

A101'in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Müşterilerine birçok indirimli ürün fırsatı sunan A101'in yayınlanan 13 Aralık kataloğunda araç sahiplerini ve teknoloji severleri yakından ilgilendiren ürünler bulunuyor. Ev hanımlarının işini kolaylaştıracak mutfak ürünleri de katalogda bulunuyor. İşte A101 13 Aralık aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ (13 ARALIK 2018)

Dahili uydu alıcısına sahip, 2 yıl garantili, 40″ ekran genişliğine sahip Uydu Alıcılı Smart Led TV 1399 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Kulaklık 39,95 TL. Piranha Kablosuz Bluetooth Hoparlör 34,95 TL. Honor Cep Telefonu 1.299 TL.

Piranha Araç İçi Kayıt ve Park Kamerası Seti 129,95 TL. Piranha Led Ekranlı Park Sensörü 49,95 TL. Direksiyon Kılıfı 17,95 TL. Oto Paspas Seti 39,95 TL. Çelik Çekme Halatı 19,95 TL.

A101 13 ARALIK KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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