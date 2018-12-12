Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

AMAN DİKKAT!

Peki ya biletinize ikramiye çıksa ve o biletin sahte olduğu anlaşılsa? Büyük hayal kırıklığı... Büyük ikramiyeden, amortiye kadar mağdur olmamak için Milli Piyango bileti alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var.