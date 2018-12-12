Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

70 bin TL'lik Milli Piyango herkesin hayallerini süslüyor. 2019 yılına zengin girmek isteyenler Milli Piyango biletlerine gözü gibi bakıyor. İşte büyük umutla bağladığınız biletiniz konusunda hayal kırıklığına uğramamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:22:15 Güncelleme: 11:43:26
Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre bu yıl tam bilete 70, yarım bilete 35, çeyrek bilete ise 17.5 milyon TL'lik ikramiye verilecek. Meblağlar büyüdükçe hayaller büyüyor. Hayallerin büyümesi demek daha çok bilet almak demek olabiliyor.

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

AMAN DİKKAT!

Peki ya biletinize ikramiye çıksa ve o biletin sahte olduğu anlaşılsa? Büyük hayal kırıklığı... Büyük ikramiyeden, amortiye kadar mağdur olmamak için Milli Piyango bileti alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var.

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

Çeşitli noktalarda çok sayıda sahte biletin de satışı yapılabiliyor. Bu yüzden bu noktalara dikkat edin;

*Öncelikle, bileti aldığınız bayi veya seyyar satıcının ruhsatının olup olmadığına bakın.

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

*İkinci aşamada ise, satıcının ismi ile kaşede yer alan ismi karşılaştırın.

Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?

*Üçüncü aşamada, elinize aldığınız bilet, TL banknotun elinizdeyken yaşattığı hissi yaşamanız gerekir. Bilet üzerindeki sayılarda kabarcık olmalı.

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