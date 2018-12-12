Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?
70 bin TL'lik Milli Piyango herkesin hayallerini süslüyor. 2019 yılına zengin girmek isteyenler Milli Piyango biletlerine gözü gibi bakıyor. İşte büyük umutla bağladığınız biletiniz konusunda hayal kırıklığına uğramamak için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Peki Milli Piyango bileti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bilet fiyatları ne kadar?
12 Aralık 2018 Çarşamba, 11:22:15 Güncelleme: 11:43:26
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