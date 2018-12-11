'Umut'lucan!

Öleceğini duyunca büyümek istemeyen 5 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Umutcan'ın, hayalleri bir bir gerçek oluyor. 125 bin doları bulan ilacı için onay alan küçük çocuk koşmak, bisiklet sürmek istiyor. Antalya'da 5 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Aile çocukları için tüm tedavi yöntemlerini denerken, doktorlar anneye '5 yaşına kadar yaşayabilir' dediğinde bu sözü duyan çocuk büyümek dahi istemedi. Hikaye tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.



Umutcan'ın bu dilekleri birer birer olmaya başladı. Fenerbahçe'nin futbolcusu Mehmet Topal'la yeşil sahalara çıkan Umutcan, ardından annesi ve kendisinin yıllardır beklediği ve piyasa değeri 125 bin doları bulan ilacı için onay aldı. Çok mutlu olduğunu belirten küçük çocuk, "Resmi gazeteyi lütfen onaylayın. Yürümek, koşmak, okula gitmek, bisiklet sürmek istiyorum. Bu şeyler çok istediğim şeyler. Parkta salıncakta sallanmak istiyorum. Bunlar çok güzel bir şey. İnşallah olacak" dedi.







Küçük çocuk, futbolcu Mehmet Topal ile bir araya geldi.