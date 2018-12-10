Orkun Işıtmak kimdir, sorusu en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 45. Altın Kelebek En İyi Youtuber ödülünü alan Orkun Işıtmak hakkında merak edilenleri derledik. Peki, Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi tamamladı. YouTube'da çektiği vlog videoları ile ün kazanan Işıtmak, İstanbul Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çekiyor.

Şu an İstanbul'da ikamet eden Işıtmak, 2018 yılında "İyi Oyun" filminde oynadı. 18 Nisan 2010'da "Orkun Işıtmak" adlı YouTube kanalını kurmuştur. Mart 2018 itibarıyla Orkun Işıtmak adlı YouTube kanalında 5.320.018 abone, 1.147.933.616 görüntüleme ve 1.182 video istatistiklerine sahiptir.

GEZİ OLAYLARINDA PROVAKATÖRLÜK YAPTI

Milyonlarca takipçisi olan Youtuber Orkun Işıtmak'ın gezi parkı olayları sırasında "Polisler orada haydi öldürelim!" dediği ve devlete küfür ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

