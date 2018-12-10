Hac kayıt başvuruları 8 Aralık'ta başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılı Hac görevini yerine getirecek Hacı adaylarının müracaatları ve kura çekiliş takvimi belirlendi. İslam'ın 5 şartı arasında yer alan ve sonuncusu olan "Hacca Gitmek" ibadetini yapmak isteyen vatandaşların gerçekleştireceği Hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıt ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

8-14 2018 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara ücret yatırılacak. Daha sonra Diyanet'in www.hac.gov.tr internet adresi üzerinen veya l ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıt işlemleri yapılacak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN