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  • 10.12.2018 14:00
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 14:21

nasıl yapılır? 2019 ne kadar? Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac farizasını yerine getirmek isteyen Hacı adaylarının heeyecanla beklediği 2019 Hac başvuruları geçtiğimiz gün başladı. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Hac başvuruları ve kura çekiliş tarihi de açıklandı. Peki, nasıl yapılır? Hac kayıt başvuru ücreti ne kadar? İşte 2019 hac kayıt tarihi...

Hac kayıt başvuruları 8 Aralık'ta başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 2019 yılı Hac görevini yerine getirecek Hacı adaylarının müracaatları ve kura çekiliş takvimi belirlendi. İslam'ın 5 şartı arasında yer alan ve sonuncusu olan "Hacca Gitmek" ibadetini yapmak isteyen vatandaşların gerçekleştireceği Hac kayıtları nasıl yapılır? Hac kayıt ücretleri ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

8-14 2018 tarihleri arasında anlaşmalı bankalara ücret yatırılacak. Daha sonra Diyanet'in www.hac.gov.tr internet adresi üzerinen veya l ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıt işlemleri yapılacak.

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