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Gözü dönmüş!

’da , yengesini boğarak katletti. Mahkemede “Evde erkek vardı. döndü” dedi.

Gözü dönmüş!
Kırgız asıllı yengesini boğarak öldüren sanık suçu kadına attı. Olay şubat ayında 'da yaşındı. Mehmet Çetin (46), ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Ekaterina Çetin'i boşanma davasından bir gün önce boğarak öldürdü. Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Çetin, "Onu erkeklerle gördüm. döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Sanığın yeğeni H.D. "Otelde çalışanlarla çok samimiydi"dedi. Kız kardeş E.S. ise Ekaterin'nın ağabeyini K. diye biriyle aldattığını, olaydan sonra sanığın boşandığı eşinin bunu WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalarda kendisine söylediğini belirtti.
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