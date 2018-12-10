Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.