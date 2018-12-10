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  • 10.12.2018 08:03

Meteoroloji için saat verdi! ? 10 Aralık 2018

na ilişkin son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlere göre yurdun büyük bölümünün sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtildi. için öğle saatlerine dikkat çeken Meteoroloji, vatandaşların sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmasını istedi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? ? Kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı? gibi sorularına da yanıt arıyor. İşte 10 Aralık 2018 Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Kütahya, Uşak, Aydın, Manisa, Antalya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla Marmara'da kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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