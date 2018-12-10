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Çamura saplanmış

’de de kaybolan ’un (18) cansız bedeni, gölette çamurun içinde bulundu.

Çamura saplanmış
Girne'den Lefkoşa'ya gelmek isteyen Ahmet Kılınç (23), Tolga Bekçi (21), Günay Kandaz (18) ve Gaye Soyutok'un içinde bulunduğu araç, 4 gün önce sularının etkisiyle Çiklos bölgesinde uçuruma yuvarlandı. Yapılan aramalarda üç gencin cesedine ulaşıldı. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzman olarak çalışan 'tan haber alınamadı. Soyutok için 'den özel arama köpekleri getirildi. 'deki Türk askeri seferber edildi. Doğanköy göletinin suyu boşaltıldı. Gece çamurun içerisinde Soyutok'un cansız bedenine ulaşıldı. Genç kız, dün Lefkoşa'ya bağlı Dikmen'de toprağa verildi.

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