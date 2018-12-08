9 Aralık hava durumu, hafta sonu planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi. Peki İstanbul'da hava nasıl? 9 Aralık pazar yağış var mı? İşte yurt genelinde hava durumu bilgileri...
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