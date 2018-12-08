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  • 08.12.2018 20:24

vatandaşlara flaş uyarı! 9 Aralık nasıl olacak?

nu merak eden vatandaşlar için Meteoroloji'den uyarı geldi. Yapılan açıklamada, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu. Peki 9 Aralık İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 9 Aralık pazar yağış var mı? İşte yurt geneli için son dakika hava durumu bilgileri...

Meteorolojiden flaş uyarı! Plan yapanlar dikkat...

9 Aralık hava durumu, hafta sonu planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi. Peki İstanbul'da hava nasıl? 9 Aralık pazar yağış var mı? İşte yurt genelinde hava durumu bilgileri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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