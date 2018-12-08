Tarzan filmindeki Jane karakteri, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ödülü 30 bin TL olacak. Yarışma ise 20.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "İpucu Tarzan Efsanesi filminden geliyor. Tarzan'ın vazgeçilmez aşkı Jane karakterini hangi oyuncunun canlandırdığını biliyor musun?" denildi. İşte 8 Aralık Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 ARALIK 2018)

Soru: Tarzan'ın aşkı Jane karakterini hangi oyuncu canlandırıyor?

Cevap: MARGOT ROBBİE (Karakter: Jane Porter)

TARZAN EFSANESİ HAKKINDA

Ailesini kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal insan hayatına dönmüştür. İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamaktadır. Bir gün Avam Kamarası tarafından büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak Leon Rom'un kendisi için kurduğu komplodan habersizdir.

Film, 2016 yılı Amerikan aksiyon macera fikmidir. David Yates tarafından yönetilen film Adam Cozad ve Craig Brewer tarafından yazılmıştır.