Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun doğu bölgelerinin hafta sonunu kar yağışı etkisi altında geçireceği açıklandı. İstanbul ve Marmara bölgesinde 8 Aralık Cumartesi günü yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması bekleniyor. Tatil günü olması nedeniyle plan yapacak vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...