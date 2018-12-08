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  • 08.12.2018 08:51

Meteoroloji'den kar uyarısı! 'da ? 8 Aralık 2018

na ilişkin son dakika tahminleri tarafından yayınlandı. Açıklanan tahmin raporlarına göre yurdun doğu bölgelerine kar yağışı uyarısı yapılırken, 'da bugün yağış beklenmediği de duyuruldu. Vatandaşlar hava durumuna ilişkin gelişmeleri merak ederken, ? İstanbul'a ? 'da bugün hava nasıl olacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kar uyarısI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun doğu bölgelerinin hafta sonunu kar yağışı etkisi altında geçireceği açıklandı. İstanbul ve Marmara bölgesinde 8 Aralık Cumartesi günü yağış beklenmezken, hava sıcaklığının 10-12 derece civarında olması bekleniyor. Tatil günü olması nedeniyle plan yapacak vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...

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