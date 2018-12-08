Bugünkü
Takvim

Devlet baba ’e sahip çıktı

Birlikte yaşadığı babasıyla DNA’sının tutmadığı belirlenen minik ’e devlet sahip çıktı. çocuğu himayesine aldı.

Devlet baba Görkem’e sahip çıktı
atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla gündeme gelen 'babalık davasına' devlet el koydu. Programa katılarak 4 yaşındaki oğlunun eski eşinden değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş olayında Sosyal Hizmetler devreye girdi. Kurum, minik 'i himayesine aldı. 24 yaşındaki Birgül Memiş, eski eşinin oğlu Görkem'i kendisine göstermediğini, çocuğun babasının boşandığı eşi Faruk Aydın değil o zamanlar birlikte olduğu sevgilisi olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine için , oğlunu da alıp 'a geldi. , baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve açıklanan sonuca göre çocuğun Faruk Aydın'dan olmadığı kesinleşti. de sonuçların açıklanmasından sonra artık oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi. Şimdi olaya el koydu ve minik yavruyu himayesine aldı. Yargı çocuğun kimde kalacağına karar verene kadar, minik yavruya devlet yuva olacak.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriDevlet baba Görkem’e sahip çıktı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar