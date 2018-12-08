Devlet baba Görkem’e sahip çıktı

atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla gündeme gelen 'babalık davasına' devlet el koydu. Programa katılarak 4 yaşındaki oğlunun eski eşinden değil sevgilisinden olduğunu söyleyen Birgül Memiş olayında Sosyal Hizmetler devreye girdi. Kurum, minik Görkem'i himayesine aldı. 24 yaşındaki Birgül Memiş, eski eşinin oğlu Görkem'i kendisine göstermediğini, çocuğun babasının boşandığı eşi Faruk Aydın değil o zamanlar birlikte olduğu sevgilisi olduğunu savunuyordu. Bunun üzerine DNA testi için Faruk Aydın, oğlunu da alıp İstanbul'a geldi. Müge Anlı, baba ile oğlundan DNA testi için örnek aldırdı ve açıklanan sonuca göre çocuğun Faruk Aydın'dan olmadığı kesinleşti. Birgül Memiş de sonuçların açıklanmasından sonra artık oğluna kavuşmak istediğini dile getirdi. Şimdi olaya Sosyal Hizmetler el koydu ve minik yavruyu himayesine aldı. Yargı çocuğun kimde kalacağına karar verene kadar, minik yavruya devlet yuva olacak.
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