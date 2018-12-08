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'nde çifte infaz

’nde silahlar konuştu. Zabıta Müdürü ile bir memur öldürüldü.

Belediyede çifte infaz
Adana'da 'nde amirliği alındıktan sonra zabıta memuru olarak çalışmaya devam eden Ahmet Altuğ, dün tartıştığı Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile 2 memuru kurşun yağmuruna tuttu. Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan hastanede öldü. Kenan Özdemir tedavi altına alındı. Saldırgan Altuğ, ise yarım saat sonra teslim oldu.

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