Adana'da Çukurova Belediyesi'nde amirliği alındıktan sonra zabıta memuru olarak çalışmaya devam eden Ahmet Altuğ, dün tartıştığı Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile 2 memuru kurşun yağmuruna tuttu. Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan hastanede öldü. Kenan Özdemir tedavi altına alındı. Saldırgan Altuğ, ise yarım saat sonra teslim oldu.
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