Ayvayı yiyin!

Kış aylarının vitamin deposu meyvesi ayva, sağlık dağıtıyor. Uzmanlar, A, C ve B grubu vitaminleri (folat) ile kalsiyum, demir, fosfor, bakır, potasyum, selenyum, çinko ve magnezyum gibi mineraller içeren ayvanın faydalarını sıralıyor:
Mide dostudur: Güçlü antioksidanlar içerir. Kabuğu ülsere iyi gelir. Ayva ve bal karıştırılıp yendiğinde kabızlığı bitirir. Bulantı ve kusmayı engeller. Kanser karıştı: İçerdiği bileşenler ile kalın bağırsak kanserinden korur.
Gripten korur: Anti viral etki gösteren ayva, bağışıklığı güçlendirir. Astım ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Kalbin ilacı: Kötü kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
Zayıflatır: Yüksek lif içeriğine sahip ayva, tok tutar. Zayıflatır.
Mide dostudur: Güçlü antioksidanlar içerir. Kabuğu ülsere iyi gelir. Ayva ve bal karıştırılıp yendiğinde kabızlığı bitirir. Bulantı ve kusmayı engeller. Kanser karıştı: İçerdiği bileşenler ile kalın bağırsak kanserinden korur.
Gripten korur: Anti viral etki gösteren ayva, bağışıklığı güçlendirir. Astım ve solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Kalbin ilacı: Kötü kolesterolü ve tansiyonu düşürür.
Zayıflatır: Yüksek lif içeriğine sahip ayva, tok tutar. Zayıflatır.
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