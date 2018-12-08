Ah be Yasemın!

Bir anlık sinirle canına kıymak isteyen genç kızın hayatı kabusa döndü. Şimdilerde yatağı bağımlı halde, uzanacak yardım elini bekliyor. Gaziantep'te 2011 yılında Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak 112 ambulansında görev yapmaya başlayan 25 yaşındaki Yasemin Durkal, yaklaşık 2 yıl boyunca ihbardan ihbara koşturarak, kazazede ve hastalara hayat kurtaran müdahalelerde bulundu. Meslektaşı A.G ile tanıştı. Evliliğe ilk adımını attı, nişanlandı. Çift sık sık tartışmaya başladı. Genç kız, 27 Ağustos'ta evin garajında kendini astı asarak intihara kalkıştı. Nişanlısı tarafından kurtarılan Durkal, yatağa bağımlı hale geldi. Kızının yeniden eski sağlığına kavuşmasını isteyen Anne Ayşe Durkal, "4.5 yıl hastanede kaldık, 5 yıldır tedavi görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. İlacından bezine, bakım maaşına kadar her şeyden faydalandık. İnşallah doğru ellerde tedavi ettiririz" diye konuştu.
25 yaşındaki Yasemin Durkal, intihara kalkışmadan önce kazazedelerin yardımına koşuyordu.
25 yaşındaki Yasemin Durkal, intihara kalkışmadan önce kazazedelerin yardımına koşuyordu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.