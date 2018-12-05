Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü! Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanan Dünya Mühendisler Günü'nün sosyal medyada mesajlar paylaşarak kutlamak isteyenler için en güzel mesajları derledik. Endüstri, bilgisayar, makine, kimya, elektrik ve inşaat gibi birçok farklı alanda mühendislik apan kişilerin günü olan bu özel günde paylaşılabilecek anlamlı mesajlar ve sözler...

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

* Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

* Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.

* Farklı çalışmalar ve projelerde hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

* Mühendislik de bilim gibi çok geniş dalları olan bir alandır ve genelde dört ana dala ayrıldığı düşünülür:

* Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.

* Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

* İyi bir mühendis, kendini güncellemeyi bilen biridir.

* Farklı yazılımlarla hayatı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

* Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.

* Hayatın farklı alanlarında katkı sağlayan mühendislere teşekkür ederiz. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

MÜHENDİSLİK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir.

Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.