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  • 04.12.2018 23:07

Akılalmaz olay! Film gibi izlediler

’da kendini asker olarak tanıtan bir kişi sabah kuyumcudan ayırttığı altınları akşam gelip çaldı. Kendini asker olarak tanıtan hırsız kuyumcudan 11 bin değerinde altın çaldı. Çevredeki vatandaşlar ise kuyumcunun soyulduğunu fark edince r gibi olayı izledi.



Olay, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devle Bahçeli Bulvarı üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi sabah saatlerinde kuyumcuya gelerek iş yeri sahibi Eyüp Numanoğlu'na kendisini asker olarak tanıttı. Asker olarak tanıtan hırsız, Numanoğlu'na 16 bin TL'lik altın alacağı akşam parayla birlikte geleceğini söyledi. Numanoğlu da gün içerisinde kendini asker olarak tanıtan hırsızın dediği miktarda altını ayarladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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