Hadi ekibi tarafından yayınlanan 2 Aralık Hadi ipucunun konusu bu kez fotoğrafçılıktan geldi. Bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek olan Hadi için yapılan paylaşımda 'Fotoğrafçılıkta 1/3 kuralının doğada ve sanattaki oran ismi nedir?' sorusu soruldu. Peki fotoğrafçılıktaki 1/3 kuralınn doğada ve sanatta adı nedir? İşte 2 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (2 ARALIK 2018)

Soru: Fotoğrafçılıkta 1/3 kuralının doğada ve sanattaki oran ismi nedir?

Cevap: ALTIN ORAN

FOTOĞRAFÇILIKTA 1/3 KURALI NEDİR?

Altın Oran veya 1/3 kuralı, fotoğrafçılıkta en temel çekim tekniklerinin başında gelmektedir.

Altın Oran kuralının en temel şekliyle çekilen görüntünün daha rahat algılanması olarak adlandırabiliriz. Fotoğrafçılıkta önemli ve temel bir yere sahip olan bu kural, fotoğraf çekimlerinde kompozisyon oluşturulurken basit bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu teknik sayesinde çekilen nesne ön plana çıkmakta ve kadraj daha dengeli olmaktadır.

Fotoğrafta Altın Oran

Bizim bu işin ilgileneceğimiz yönü ise, fotoğraf. Altın Oran, fotoğrafçılıkta kullanılmaya başladıktan sonra burada 1/3 kuralı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Altın Oran ve 1/3 kuralı, tam olarak aynı anlama gelmemektedir. 1/3 kuralı, Altın Oran ile benzer estetik amaçlarlar kullanılsa da bu oranın daha basit hale getirilmiş versiyonunu temsil etmektedir.

Fotoğrafta 1/3 Kuralı1/3 kuralı, fotoğraf kadrajının yatay ve dikey olarak 3'er eşit parçaya bölünmesiyle elde ettiğimiz 9 küçük parçadan oluşmaktadır. Makinelerin vizörlerinden bakıldığı zaman bu parçaları görebiliriz. Başlangıç için vizörden çizgileri görerek kullandıktan sonra zamanda kafamızda oluşan şekil doğrultusunda vizördeki çizgilere ihtiyaç duymayacağız.

Kadrajı çizgilerle böldükten sonra sağ tarafta görseli bulunan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu şekilde bulunan kesişim noktaları, bize ilgi merkezlerini gösteriyor. Yani fotoğrafta öne çıkartmak istediğimiz noktalar, bu kesişim merkezlerinde bulunmalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar şunu göstermiştir; fotoğrafınıza bakan herhangi bir kişi, ilk olarak bu kesişim noktalarına bakmaktadır. Ön plana çıkartmak istediğiniz nesneyi, ''ilgi noktaları'' olarak adlandırılan bu noktaların üzerine denk getirerek fotoğrafınızın estetik güzelliğini arttırabilirsiniz.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.