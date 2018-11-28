İyi uykular

Uyuyakalan pilot pisti pas geçti... Akılalmaz olay 8 Kasım'da Avustralya'da meydana geldi. Avustralya Taşımacılık Güvenliği Dairesi'nde çalışan ve Devonport'tan Tasmanya'daki King Island'a yük taşıyan bir pilotun havadayken içi geçti. 240 kilometrelik yolculuk sonunda uyuya kalan pilotun pisti 46 kilometre geçtiği belirtildi. Uçağı sağ salim indiren pilot hakkında soruşturma açılacağı iddia edildi.
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