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  • 27.11.2018 09:03

Son dakika: 'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! ? 27 Kasım 2018

ile ilgili Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları yapıldı. Özellikle yurdun batı kısımları için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunulurken, rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi. Hava durumu ile ilgili gelişmeler insanlar tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle ? 'da bugün hava nasıl? ? gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte 27 Kasım 2018 Salı günü ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek olan yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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