Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'da ise yağmur şeklinde görülecek olan yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.