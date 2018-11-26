Meteoroloji son günlerde özellikle Marmara Bölgesi ve çevresini olumsuz hava koşullarına karşı uyarmıştı. Marmara'da bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini hissettirmeye başladı. Yaşanan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İşte iptal olan seferler...

İDO 27 KASIM 2018 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.11.2018 08:30 - 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.11.2018 07:50 - 09:45

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 27.11.2018 07:45 - 10:45

Bostancı-Beşiktaş 27.11.2018 07:30 - 08:00

Beşiktaş-Bostancı 27.11.2018 08:10 - 08:40

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 27.11.2018 07:40 - 08:20

BUDO 27 KASIM 2018 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi