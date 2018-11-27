Hollywood etkisi

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları, güzellik standartlarını da belirliyor. Sosyal medyanın da gücüyle birlikte kadınlar daha genç ve güzel görünmek için bıçak altına yatıyor. Brezilya poposu, Hollywood yanağı derken "ideal" olana ulaşmak isteyenlerin sayısı artıyor. Estetik Cerrahı Op. Dr. Ozan Balık, göğüs büyütme ve burun estetiklerinin ilk sırada olduğunu burguluyor. Bu yazın en çok tercih edilen estetik operasyonlarıyla ilgili de bilgi veren Dr. Balık, "İlginç bir şekilde bu yaz Hollywood yanağı olarak da bilinen bichat yağ yastıklarının alınması ile yüz küçültme işlemi ciddi bir talep gördü" diyor.
Op. Dr. Ozan Balık
Op. Dr. Ozan Balık
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