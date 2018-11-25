Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 25.11.2018 19:36

Polis affetmedi! O sürücülere ceza yağdı

’nin ’nde ilçe hastanesi önünde akşam saatlerinde trafiği kapatarak drift yapan sürücüleri polis affetmedi. Kamera kayıtlarını inceleyerek sürücüleri ve araçları tespit eden polis ekipleri sürücülerin ehliyetlerine el koyarken, araçları da trafikten men etti.

Polis affetmedi! O sürücülere ceza yağdı

Olay, 24 Kasım akşam saatlerinde 'nin 'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Atatürk Caddesi Yığılca Devlet Hastanesi önünde drift atarak yolu kapatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar, nedeniyle trafik durdu.

Bu sırada yolu kullanamayan sürücüler, polise drift atan sürücüler olduğunu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri KGYS kameralarını inceleyerek başlattıkları araştırmalar sonucunda Ş.T.'nin kullandığı otomobil ile H.G.'nin kullandığı otomobilleri tespit etti.

Tespit edilen sürücüler Ş.T. ve H.G.'ye 'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 010 TL para cezası yazılarak, iki sürücünün de sürücü belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Ayrıca polis ekipleri araçları da 60 gün süre ile trafikten men ederek araçları yediemin otoparkına çekti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriPolis affetmedi! O sürücülere ceza yağdı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar