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  • 25.11.2018 16:08
  • Son Güncelleme: 25.11.2018 16:26

'den kar uyarısı geldi! ve yurt genelinde nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 'nde 26 Kasım'dan itibaren ılık ve yağışlı hava etkili olacak.Yağışların, hafta sonuna doğru 'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor. Peki, yurt genelinde nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul ve raporu...

Meteorolojiden kar uyarısı!

1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre, 'nde, yarından itibaren batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girerek hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

METEOROLOJİ KAR YAĞIŞI TARİHİNİ AÇIKLADI

Bölgede 29 Kasım Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yeni bir soğuk hava ile sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR HAFTAYA NASIL BAŞLAYACAK?

Haftanın ilk yarısında yağmur ve sağanak şeklinde meydana gelecek yağışların hafta sonuna doğru yüksek kesimlerden başlayarak karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi bekleniyor.

genelinde hafta sonuna kadar her gün aralıklarla yağmur ve görülecek. Bununla birlikte yeni haftanın ilk yarısında Marmara'nın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngölüyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı günlük tahmin raporları ve uyarıların takip edilmesi istendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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