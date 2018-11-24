Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, ihmale gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre ülkemizde 7 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turgut Yılmaz, diyabetin kalp ve böbrek gibi hayati organların yanında gözlere de zarar verdiğini vurguluyor. Kan şekerinin yüksek seyretmesinin, körlüğe neden olabileceğini vurguluyor. Diyabet hastalarında katarakt görülme riskinin diğer insanlara göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, "Kan şekeri dalgalanmaları gözde bulanık görmeler yapar. Katarakt gelişimi yine normal bireylere göre daha fazladır. Bu tür hastaların mutlaka erken tespit edilip tedavi edilmesi, tedavisine başlanması gerekir" diyor.
- Yaşam
- 24.11.2018
- Gazete
Şekeri gözden kaçırma
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