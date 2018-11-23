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Diyabete avokado
Kan şekerinin çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan diyabet (şeker) hastalığı, tüm dünyada hızla yayılıyor. Doğru beslenme ise adeta ilaç etkisi yapıyor. Omega- 3 ve C vitamini deposu olan avokado, diyabet savaşçısı besinlerin başında geliyor. Kan şekerini düzenleyen bu meyve, hastalık riskini önemli oranda azaltıyor.

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