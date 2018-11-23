Yargıtayın kuruluşunun 150. yılı etkinliklerine katılan Prof. Dr. Canan Karatay, Yargıtay Konferans Salonu'nda "Şeker en tatlı zehirdir" konulu konferans verdi. Ünlü sağlıkçı, 3 beyaz yani işlem görmüş rafine unlar, toz şeker ve rafine sofra tuzlarından uzak durulması uyarısıyla başladı. Şekerin, şeker hastalığı, obezite, Alzheimer, depresyon, parkinson, kanser hastalıklarına neden olduğunu vurguladı. TURP GİBİ OLURSUNUZ
Ekmeğin de en tatlı zehir olduğunu ve beyni uyuşturduğunu söyleyen Karatay, "'Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" dedi. Turp, fıstık, havuç, lahana, karnabahar gibi sebzelerin faydalarına da değinen profesör, "Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Doğal probiyotiktir, ömrü uzatır" diye konuştu. Karatay şöyle ekledi: "Şimdi herkes 'Meyve yemeyecek miyiz?' diye soruyor. Bir meyve yersen 5 kilometre koş ki toksik etkisini vücuttan atabilesin. Tarım zehiriyle yüklü meyveleri yemeyeceksiniz. Elmalarda mineral kalmamış. Çocuk başı gibi elma olmaz. Onun için yemeyin. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu zeytinyağıdır"
Ekmeğin de en tatlı zehir olduğunu ve beyni uyuşturduğunu söyleyen Karatay, "'Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" dedi. Turp, fıstık, havuç, lahana, karnabahar gibi sebzelerin faydalarına da değinen profesör, "Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Doğal probiyotiktir, ömrü uzatır" diye konuştu. Karatay şöyle ekledi: "Şimdi herkes 'Meyve yemeyecek miyiz?' diye soruyor. Bir meyve yersen 5 kilometre koş ki toksik etkisini vücuttan atabilesin. Tarım zehiriyle yüklü meyveleri yemeyeceksiniz. Elmalarda mineral kalmamış. Çocuk başı gibi elma olmaz. Onun için yemeyin. En sağlıklı meyve zeytindir. En sağlıklı meyve suyu zeytinyağıdır"
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