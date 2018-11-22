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Uyku apnesi tansiyon nedeni
Modern çağın getirdiği hastalıklarının başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık; obezite, sigara kullanımı ve kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, tedavi edilmeyen nin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi ve kronik akciğer hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Erken müdahalenin önemini vurgulayarak bu hastalığın CPAP denilen sürekli hava üfleyen cihazlar veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade ediyor.

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