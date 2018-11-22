Modern çağın getirdiği hastalıklarının başında, uyku apnesi geliyor. Uyku sırasında nefesin durması veya yavaşlamasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık; obezite, sigara kullanımı ve kısa boyun gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, tedavi edilmeyen uyku apnesinin damar tıkanıklığı, hipertansiyon, kalp krizi ve kronik akciğer hastalıklarına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Erken müdahalenin önemini vurgulayarak bu hastalığın CPAP denilen sürekli hava üfleyen cihazlar veya cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebildiğini ifade ediyor.
- Yaşam
- 22.11.2018
- Gazete
Uyku apnesi tansiyon nedeni
- İstanbul'da cuma namazı saati kaçta?
- D100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası
- Osmaniye'de korkunç kaza!
- İkinci cemre ne zaman düşecek?
- Marcus Piggott ile Madonna ve Björk gibi ünlü isimleri fotoğraflayan Türk sanatçının adı nedir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.