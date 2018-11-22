Ciddi bir üst solunum yolu hastalığı olan KOAH, ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ilk 3'te yer alıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Banu Musaffa Salepçi, erkeklerde daha fazla görülen KOAH'ın yaşlanmayı hızlandırdığını ve hayatı kısalttığını da belirtiyor. "KOAH hastalarında kalp, diyabet ve osteoporoz gibi rahatsızlıklar daha sık görülür. Tedavide asıl nokta, sigaranın bırakılmasıdır" uyarısında bulunuyor.
- Yaşam
- 22.11.2018
- Gazete
KOAH ömürden çalar
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