Kalbin yolu kimyon

Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor.
Uzmanlar, kalp dostu besinleri sıralıyor:
BADEM: Günde 1 avuç badem yemek, mutluluğu artırır. Kalbi güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Kalp hastalıklarına savaş açar.
BROKOLİ: Kalbi korur ve güçlendirir.
ÇİKOLATA: ABD'de yapılan araştırmalara göre çikolata kötü kolesterolü düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KUŞKONMAZ: Kalbi güçlendirir.
TATLI PATATES: Kalbi hastalıklardan korur.
CEVİZ: En güçlü kalp savaşçısıdır.
PANCAR: Vitamin deposudur. Tansiyonu düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KARNABAHAR: Kan dolaşımını hızlandırır.
Kalp dostudur.
KİMYON: Kolesterolü düşüren kimyon, kalbi güçlendirir.
KİVİ: Günde 2-3 kivi yemek kalbi güçlendirir.
Uzmanlar, kalp dostu besinleri sıralıyor:
BADEM: Günde 1 avuç badem yemek, mutluluğu artırır. Kalbi güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Kalp hastalıklarına savaş açar.
BROKOLİ: Kalbi korur ve güçlendirir.
ÇİKOLATA: ABD'de yapılan araştırmalara göre çikolata kötü kolesterolü düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KUŞKONMAZ: Kalbi güçlendirir.
TATLI PATATES: Kalbi hastalıklardan korur.
CEVİZ: En güçlü kalp savaşçısıdır.
PANCAR: Vitamin deposudur. Tansiyonu düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KARNABAHAR: Kan dolaşımını hızlandırır.
Kalp dostudur.
KİMYON: Kolesterolü düşüren kimyon, kalbi güçlendirir.
KİVİ: Günde 2-3 kivi yemek kalbi güçlendirir.
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