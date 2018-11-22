Bugünkü
Takvim

Kalbin yolu

Kalbin yolu kimyon
Sağlıklı atan bir kalbe sahip olmanın yolu, sağlıklı besinleri tüketmekten geçiyor.
Uzmanlar, kalp dostu besinleri sıralıyor:

: Günde 1 avuç badem yemek, mutluluğu artırır. Kalbi güçlendirir.
YABAN MERSİNİ: Kalp hastalıklarına savaş açar.
BROKOLİ: Kalbi korur ve güçlendirir.
ÇİKOLATA: ABD'de yapılan araştırmalara göre çikolata kötü kolesterolü düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KUŞKONMAZ: Kalbi güçlendirir.
TATLI PATATES: Kalbi hastalıklardan korur.
CEVİZ: En güçlü kalp savaşçısıdır.
PANCAR: Vitamin deposudur. Tansiyonu düşürür. Kalbin yükünü hafifletir.
KARNABAHAR: Kan dolaşımını hızlandırır.
Kalp dostudur.
: Kolesterolü düşüren kimyon, kalbi güçlendirir.
KİVİ: Günde 2-3 kivi yemek kalbi güçlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKalbin yolu kimyon
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar