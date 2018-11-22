Babalık davası!

ABD'nin Chigago kentinde doğup büyüyen ve geçen günlerde İzmir'e gelerek, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın kendilerinin babası olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşlerin hukuk mücadelesi resmi olarak başladı. Hukuk mücadelesi başlatan kardeşlerden Candice Jackson, İzmir'de Pırlant'ın kendilerine çok soğuk davrandığını belirtip, bunun nedeni olarak da Kasım Pırlant'ın boşandığı eşi, Tülay Duygulu Pırlant'ı gösterdi. Candice Jackson, Tülay Duygulu Pırlant'ın, Kasım Pırlant'ı yönlendirdiğini ve onun kendilerini çocukları olarak kabul etmemesini sağladığını ileri sürdü ve mahkemede hesaplaşacaklarını belirtti.
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