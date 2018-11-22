Bugünkü
Takvim

Babalık davası!

Babalık davası!
ABD'nin Chigago kentinde doğup büyüyen ve geçen günlerde 'e gelerek, ünlü işadamı 'ın kendilerinin babası olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson (30) ve (36) kardeşlerin hukuk mücadelesi resmi olarak başladı. Hukuk mücadelesi başlatan kardeşlerden Candice Jackson, İzmir'de Pırlant'ın kendilerine çok soğuk davrandığını belirtip, bunun nedeni olarak da Kasım Pırlant'ın boşandığı eşi, 'ı gösterdi. Candice Jackson, Tülay Duygulu Pırlant'ın, Kasım Pırlant'ı yönlendirdiğini ve onun kendilerini çocukları olarak kabul etmemesini sağladığını ileri sürdü ve mahkemede hesaplaşacaklarını belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBabalık davası!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar