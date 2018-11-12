İzmirli işadamı Kasım Pırlant, 1973'de ABD'nin Chicago kentine gitti. Garson olarak işe girdi. Lokanta alıp işlerini ilerletti. Emlak sektöründe adından söz ettirdi. 1985'te ise 9 alışveriş merkezinin sahibiydi. Ünlü işadamı daha sonra Türkiye'ye dönüp İzmir'e yerleşti. Milyon dolarlık yatırımlarıyla dikkat çekti. Kasım Pırlant, Türkiye'de farklı bir hayat sürerken ABD'de iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Bu çocuklar Henry ve Candice'ti.
DNA TESTİ YAPILACAK
Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson, anneleri öldükten sonra babalarını bulmak için harekete geçti. Kardeşler ilk olarak annelerinin seneler önce çalıştığı Chicago Club'a gitti. Burada çalışanlarla görüştü. Ve iki kardeş babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrenince 9 bin kilometre yol kat edip İzmir'e geldi. Ancak iki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Ancak kardeşler babalık davası açmak için gerekli işlemlere en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. DNA testi isteyeceklerini kaydetti.
PARA İSTEMİYOR
Jackson kardeşler, babalarıyla İzmir'de iki kez bir araya geldi. Buluşmalarda duygusal anlar yaşadı. Candice Jackson şunları söyledi: "Benim üç, Kevin'in de bir çocuğu var ve onlar büyükbabalarını bilmek istiyorlar. Biz seneler boyu babasız büyüdük ve bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Parayla ilgili herhangi bir derdimiz ya da niyetimiz yok, çok güzel bir işim var, Kevin'in de öyle."
DNA TESTİ YAPILACAK
Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson, anneleri öldükten sonra babalarını bulmak için harekete geçti. Kardeşler ilk olarak annelerinin seneler önce çalıştığı Chicago Club'a gitti. Burada çalışanlarla görüştü. Ve iki kardeş babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrenince 9 bin kilometre yol kat edip İzmir'e geldi. Ancak iki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Ancak kardeşler babalık davası açmak için gerekli işlemlere en kısa sürede başlayacaklarını söyledi. DNA testi isteyeceklerini kaydetti.
PARA İSTEMİYOR
Jackson kardeşler, babalarıyla İzmir'de iki kez bir araya geldi. Buluşmalarda duygusal anlar yaşadı. Candice Jackson şunları söyledi: "Benim üç, Kevin'in de bir çocuğu var ve onlar büyükbabalarını bilmek istiyorlar. Biz seneler boyu babasız büyüdük ve bunun ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Parayla ilgili herhangi bir derdimiz ya da niyetimiz yok, çok güzel bir işim var, Kevin'in de öyle."
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