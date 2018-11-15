Amcam sağolsun

İzmir ve Chicago'da milyonlarca dolarlık yatırımları bulunan ünlü işadamı Kasım Pırlant, babalık davasıyla karşılaştı. Pırlant, ABD'de 1973'de garsonluk yaparak iş hayatına atıldı. 1985'de burada 9 AVM kuran Pırlant, 2005'de İzmir'e dönüş yaptı. Milyonluk yatırımlarıyla iş dünyasında ün saldı. Chicago'da doğup büyüyen Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler ise 1999'da ölen anneleri Carolyn'in iş arkadaşı olan Pırlant için "O bizim babamız" diyerek soluğu İzmir'de aldı.
SOY BAĞI VAR
Ancak Pırlant, kardeşleri çocukları olarak kabul etmeyince babalık davası açıldı. Felç geçiren Kasım Pırlant DNA testi için kan vermek istemeyince, erkek kardeşinden kan örneği alındı. Kan testi, ünlü işadamının ailesi ile Jackson kardeşler arasında soy bağı olduğunu doğruladı.
SU BİLE VERMEDİ
Jackson kardeşler, İzmir'deki bir AVM'de Kasım Pırlant ile iki kez bir araya geldi. Ancak ünlü işadamı, kardeşlere su bile ikram etmedi.
SOY BAĞI VAR
Ancak Pırlant, kardeşleri çocukları olarak kabul etmeyince babalık davası açıldı. Felç geçiren Kasım Pırlant DNA testi için kan vermek istemeyince, erkek kardeşinden kan örneği alındı. Kan testi, ünlü işadamının ailesi ile Jackson kardeşler arasında soy bağı olduğunu doğruladı.
SU BİLE VERMEDİ
Jackson kardeşler, İzmir'deki bir AVM'de Kasım Pırlant ile iki kez bir araya geldi. Ancak ünlü işadamı, kardeşlere su bile ikram etmedi.
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