Bugün ne yapsam diye düşünmeyin. Sizler için en güzel tas kebabı tarifini hazırladık. Tas kebabı hem lezzeti ile hem de görüntüsü ile sofralardan eksilmiyor. Suyuna ekmek basmanın da ayrı bir tadı olduğu tas kebabı baharatlarla zenginleştirilerek damakta iz bırakmaya devam ediyor. Peki, tas kebabı nasıl yapılır? İşte en güzel tas kebabı tarifi...

TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

* Yarım kilo kuşbaşı dana eti

* 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

* 2 yemek kaşığı tereyağı

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 1 adet havuç

* 3 adet patates

* 4 diş sarımsak

* 2 tatlı kaşığı domates salçası

* 3 su bardağı sıcak su

* 1 çay kaşığı tuz

* Karabier

HAZIRLANIŞI

En güzel tas kebabını hazırlamak için öncelikle yıkanan kuşbaşı dana etlerinin suyunu süzün ve kağıt havlu yardımıyla kuruladıyın. Ayçiçek yağını tencerede kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye ekleyin. Orta derecede ateşte etleri suyunu çekinceye kadar pişirin. Bu arada kuru soğanı doğrayın. Patates ve havucu soyduktan sonra iri iri doğrayın. Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları ocaktaki etlere ekleyerek kavurun. Salçayı yemeğe ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye ekleyin. Büyükçe doğranmış patates ve havucu ilave edin. Karabiber ve tuzu kebaba katın. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...