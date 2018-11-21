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  • 21.11.2018 18:04

nasıl yapılır? İşte en güzel

Etli yemeklerin vazgeçilmezi arasında yer alan listelerde ilk sıralarda yer alıyor. Sizde sofranızda yer almasını istediğiniz menünüze tas kebabı eklemek ister misiniz? Damaklarda iz bırakacak ni sizler için derledik. Peki, ? İşte tas kebabı tarifi...

Tas kebabı nasıl yapılır?

Bugün ne yapsam diye düşünmeyin. Sizler için en güzel tarifini hazırladık. Tas kebabı hem lezzeti ile hem de görüntüsü ile sofralardan eksilmiyor. Suyuna ekmek basmanın da ayrı bir tadı olduğu tas kebabı baharatlarla zenginleştirilerek damakta iz bırakmaya devam ediyor. Peki, ? İşte en güzel ...

TAS KEBABI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

* Yarım kilo kuşbaşı dana eti
* 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
* 2 yemek kaşığı tereyağı
* 1 adet büyük boy kuru soğan
* 1 adet havuç
* 3 adet patates
* 4 diş sarımsak
* 2 tatlı kaşığı domates salçası
* 3 su bardağı sıcak su
* 1 çay kaşığı tuz
* Karabier

HAZIRLANIŞI

En güzel tas kebabını hazırlamak için öncelikle yıkanan kuşbaşı dana etlerinin suyunu süzün ve kağıt havlu yardımıyla kuruladıyın. Ayçiçek yağını tencerede kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye ekleyin. Orta derecede ateşte etleri suyunu çekinceye kadar pişirin. Bu arada kuru soğanı doğrayın. Patates ve havucu soyduktan sonra iri iri doğrayın. Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları ocaktaki etlere ekleyerek kavurun. Salçayı yemeğe ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye ekleyin. Büyükçe doğranmış patates ve havucu ilave edin. Karabiber ve tuzu kebaba katın. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun...

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