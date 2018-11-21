Meteoroloji'den yeni gün ile ilgili hava durumu tahminleri gelirken, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 4-8 derece düşmesi bekleniyor. Özelikle Marmara için fırtına uyarısı geldi. Hava durumu ile ilgili son durumu yakından takip eden vatandaşlar da internet üzerinden "Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?" sorularını sıkça aratıyor. İşte 22 Kasım 2018 Perşembe hava durumu tahminleri....