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  • 21.11.2018 16:34
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 16:54

: 'den Marmara için fırtına uyarısı! 'da ? 2018

ile ilgili tahminleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji yarın için fırtına uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Uyarının ardından 'da yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun cevabı aranmaya başladı. İşte 2018 hava durumu tahminleri....

Meteoroloji'den yeni gün ile ilgili hava durumu tahminleri gelirken, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde 4-8 derece düşmesi bekleniyor. Özelikle Marmara için fırtına uyarısı geldi. Hava durumu ile ilgili son durumu yakından takip eden vatandaşlar da internet üzerinden "Yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?" sorularını sıkça aratıyor. İşte 22 Kasım 2018 Perşembe hava durumu tahminleri....

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