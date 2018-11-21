KADIN girişimcilerce kurulan 'Öğrenme Tasarımları', cinsiyet eşitliğini çocuklara oyunla anlatmak için Toplumsal Eşitlik Kiti'ni (TEK) tasarladı. TEK'in 10 bin çocuğa ulaşması amacıyla '100 Oyun, 100 Okul' kampanyası başlatıldı. Kampanya sayesinde toplanacak fonla, Türkiye'nin 50 ilinden 100 okula ücretsiz TEK oyunu gönderilecek. Koordinatörlerden Tuğba Çanşalı ve Nurşah Yılmaz, "11 Aralık'a kadar devam edecek kampanyaya "https://onepercentclub. com/en/projects/100- games-100-schools" sayfasından destek olabilirsiniz" açıklamasını yaptı.
Nurşah Yılmaz ve Tuğba Çanşalı, kampanyaya destek istedi.
Genel Koordinatör Tuğba Çanşalı
Nurşah Yılmaz ve Tuğba Çanşalı, kampanyaya destek istedi.
Genel Koordinatör Tuğba Çanşalı
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