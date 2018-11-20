İnsan ömrü uzadıkça hastalıklar da kendini göstermeye başlıyor. Çağımızın en sık görülen hastalıklarının başında şüphesiz Alzheimer geliyor. 50'li yaşlardan itibaren görülme sıklığı artan bu hastalık daha çok kadınlarda ortaya çıkıyor. Anıları silen, kişiyi yatağa bağımlı hale getiren Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle hastalıktan korunmanın ilk yolu sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmaktan geçiyor.