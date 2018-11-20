Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den son dakika uyarısı.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde 21 Kasım Çarşamba günü sağanak etkili olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde 21 Kasım Çarşamba günü sağanak etkili olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.