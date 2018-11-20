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  • 20.11.2018 21:59

'den 21 Kasım Çarşamba için yağış uyarısı! İstanbul ve yurt genelinde nasıl olacak?

nu merak eden vatandaşlar için 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji, 6 bölge için sağanak yağış uyarısı verdi. Peki 21 Kasım Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul ve yurt geneli için son dakika hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den son dakika uyarısı.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde 21 Kasım Çarşamba günü sağanak etkili olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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