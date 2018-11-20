Hareketsiz yaşam felç riskini genç yaşlara indirdi

Uzmanlara göre cep telefonu, tablet ve televizyon başında fazla zaman geçirerek hareketsiz kalmak, felç geçirme riskini 40'lı yaşlara kadar indiriyor.

Bugünün modern dünyasında, sosyal medya ve bilgisayar oyunları gibi aktiviteler bağımlılık düzeyinde psikolojik bir sorun olarak değerlendirilirken ekran başında uzun süre hareketsiz kalınması ise kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güngör, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşam süresinin 80'li yaşlara geldiğini söyledi.