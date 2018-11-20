Haydı Aylin

Bayanlar 2. Bundesliga'da da görev alan 21 yaşındaki Aylin Acur, zirveye doğru yürüyor... Türkspor maçında müthiş bir yönetim sergileyen Aylin, bir bayanın ne kadar iyi bir hakem olabileceğini gözler önüne serdi. Avantaj kurallarını çok iyi yönetti. Pozisyonlara yakınlığıyla dikkat çekti. Yerinde gösterdiği kartlarla maçın tansiyonunu düşürmeyi başardı. Penaltı kazanma çabası gösteren futbolculara izin vermedi. Karşılaşmanın ardından Sportivmedia'nın sorularını cevaplayan Aylin, gelecekteki hedeflerini anlattı. Almanya Birinci Ligi Bundesliga'da maç yöneten ilk bayan hakem olarak tarihe geçen Bibiana Steinhaus'u çok beğendiğini belirten Aylin, hayalinin bir gün kendisinin de bir Bundesliga maçında düdük çalmak olduğunu ifade etti. Herkese eşit davrandığını, adil olmaya çalıştığını ifade eden Aylin, Türk takımlarının maçlarının diğerlerine göre kendisi için daha zor olduğunun altını çizdi. Spor yorumcuları da Aylin'in kısa zaman içinde Bundesliga'da görev alacağına dikkat çekti.