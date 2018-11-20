Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın Indiana Jones'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey Kıbrıs'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde buldu. Aziz Mark'ı tasvir eden mozaik 1970'lerde Karpaz Yarımadası'ndaki Panayia Kanakaria Kilisesi'nden çalınmıştı. Yaklaşık iki yıldır mozaiğin izini süren Brand, tarihi eserin bir İngiliz ailenin elinde olduğunu ortaya çıkardı. Dedektif Brand, "Aile, mozaiği yaklaşık 40 yıl önce 'iyi niyetle' satın almış. Moziğin, yağmalanmış olan Kanakaria Kilisesi'nden çalınmış olan paha biçilemez bir tarihi eser olduğunu duyunca şaşırdılar" dedi. 1600 yıllık mozaik Lahey'deki Kıbrıs Büyükelçiliği'ne teslim edildi.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
Dedektifin mozaik azmi
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