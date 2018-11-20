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Dedektifin mozaik azmi

Dedektifin mozaik azmi
Çalıntı sanat eserleri ve tarihi eserlerin izini süren, "Sanatın 'u" olarak da tanınan Hollandalı Arthur Brand, Kuzey 'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde buldu. Aziz Mark'ı tasvir eden mozaik 1970'lerde Karpaz Yarımadası'ndaki Panayia 'nden çalınmıştı. Yaklaşık iki yıldır mozaiğin izini süren Brand, tarihi eserin bir İngiliz ailenin elinde olduğunu ortaya çıkardı. Dedektif Brand, "Aile, mozaiği yaklaşık 40 yıl önce 'iyi niyetle' satın almış. Moziğin, yağmalanmış olan Kanakaria Kilisesi'nden çalınmış olan paha biçilemez bir tarihi eser olduğunu duyunca şaşırdılar" dedi. 1600 yıllık mozaik Lahey'deki Kıbrıs Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

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