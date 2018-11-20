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  • 20.11.2018 19:18

'da rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi

'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rehine krizi! Çok sayıda polis sevk edildi

Çevredekileri ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisin şüpheliyi ikna için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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