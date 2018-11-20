Çevredekileri ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisin şüpheliyi ikna için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Çevredekileri ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polisin şüpheliyi ikna için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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