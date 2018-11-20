A101 marketlerin bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğunda indirimli ürünleri 22 Kasım'da tüketicileri ile paylaşacak. Hafta içi yine çeşit çeşit ürünlerle satışa sunulacak aktüel ürünler 'Aldın Aldın' kampanyası ile bir kez daha A101 müşterilerinin karşısında olacak. Teknolojiden giyme, tekstil ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 22 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap 129,95 TL

Seramik sunum tabağı çeşitleri 4,95 TL

Dekoratif seramik kase 2,95 TL

Çerezlik 1 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (22 KASIM 2018 PERŞEMBE)