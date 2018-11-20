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  • Son Güncelleme: 20.11.2018 13:58

'de bu hafta! 22 Kasım 2018 Perşembe ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

'de indirimli ürünler her hafta yenileniyor. Bu hafta 22 Kasım yani perşembe günü müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel ürünler listesinde teknolojiden, züccaciyeye, mutfak ürünlerinden gıdaya birçok ürün satışta ön plana çıkacak. kataloğunda hangi ürünler indirimli satılacak? Sizler için listesini derledik. İşte uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler listesi...

A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi

A101 marketlerin bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğunda indirimli ürünleri 22 Kasım'da tüketicileri ile paylaşacak. Hafta içi yine çeşit çeşit ürünlerle satışa sunulacak aktüel ürünler 'Aldın Aldın' kampanyası ile bir kez daha A101 müşterilerinin karşısında olacak. Teknolojiden giyme, tekstil ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 22 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap 129,95 TL
Seramik sunum tabağı çeşitleri 4,95 TL
Dekoratif seramik kase 2,95 TL
Çerezlik 1 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (22 KASIM 2018 PERŞEMBE)

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