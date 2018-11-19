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lar hastalıklara zemin hazırlıyor

lar, kalp krizine zemin hazırlıyor. Vücut, düşen ısısını yükseltmek isterken en çok kalp yoruluyor. Özellikle kalp hastalarının portakal, limon gibi C vitamini deposu besinleri tüketmesi gerekiyor.

Kalbinize 'C' deyin
Soğuk havalar, hastalıkla geliyor... Grip, zatürre, soğuk algınlığı derken soğuklar asıl hasarı kalp, beyin, akciğer ve karaciğer gibi yaşamsal organlara veriyor. Özellikle bu aylarda kalp ve damar hastalığı bulunanların sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, kışı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...

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