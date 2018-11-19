Soğuk havalar, hastalıkla geliyor... Grip, zatürre, soğuk algınlığı derken soğuklar asıl hasarı kalp, beyin, akciğer ve karaciğer gibi yaşamsal organlara veriyor. Özellikle bu aylarda kalp ve damar hastalığı bulunanların sağlıklarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Liv Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara, kışı sağlıklı geçirmenin ipuçlarını TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...

